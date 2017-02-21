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    Начался прием документов для Внутренней стипендиальной программы SOCAR

    Крайний срок регистрации - 7 марта

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Начался прием документов для участия во Внутренней стипендиальной программе Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

    Как сообщает Report со ссылкой на компанию, крайний срок регистрации - 7 марта.

    Конкурс на 2016-2017 учебный год будет проводиться среди студентов II, III и IV курсов очных отделений, обучающихся по соответствующим специальностям на ступени бакалавра, а также на очных и заочных отделениях магистратуры высших учебных заведений, за исключением Бакинской высшей школы нефти.

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