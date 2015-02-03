Начался прием документов для участия во Внутренней стипендиальной программе SOCAR

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Начался прием документов для участия во Внутренней стипендиальной программе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). Как сообщили Report в пресс-службе SOCAR, конкурс на 2014-2015 учебный год проводится среди студентов, получающих очное и заочное образование по соответствующим специальностям на ступени бакалавра и магистра высших учебных заведений Азербайджана, за исключением Бакинской высшей школы нефти.

Оценки студентов, желающих участвовать в программе, принимаются только на основе официального транскрипта. Зачетная книжка приниматься не будет.

Отметим, что срок регистрации истекает 23 февраля.