Азербайджанский карбамид впервые экспортирован в Латинскую Америку

В пятницу начались первые отгрузки азербайджанского карбамида в биг-бэгах полувагонами по железной дороге с завода "SOCAR Carbamide".

Как сообщили Report в SOCAR, биг-бэги с карбамидом загружаются на платформы грузовых автомобилей на заводе "SOCAR Carbamide" и отправляются в пункт перегрузки в полувагоны.

Управление «SOCAR Marketing and Operations» совместно с компанией "Caspian EPC Company" являются авторами идеи проекта транспортировки, атакже регулируют и контролируют процессы логистической цепочки от завода "SOCAR Carbamide" до станции Г.Зейналабдин.

Покупателем первой партии 1984 тонн карбамида в биг-бэгах выступило партнерство Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD и MADDOX Georgia LLC.

Известно так же, что груз будет доставлен в Батумский порт, откуда последует судном в Латинскую Америку.

Как было отмечено, в проекте транспортировки карбамида в биг-бегах участвовали компания "Global Terminals Corporation LLC", которая оказывала транспортно-экспедиционные услуги по территории Азербайджана и Грузии и компания "SGS", которая является сюрвейской компанией между SOCAR и покупателями. Организатором перевозки по железной дороге Азербайджана является компания "ADY Express", а по железной дороге Грузии "GR Logistics and Terminals".

Завод "SOCAR Carbamide" был введен в строй 16 января 2019 года, построенный на территории Сумгайытского химического промышленного парка. Завод способен производить 650-660 тысяч тонн карбамидной продукции. Порядка 70 процентов объема производства предусматривается для экспорта, что даст возможность поступлению в страну ежегодно дополнительного дохода в размере до 160 миллионов долларов.

Завод "SOCAR Carbamide" в настоящее время является самым крупным проектом в стране, реализованным в ненефтяном секторе, его общая стоимость составляет примерно 800 миллионов евро.