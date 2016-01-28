На встрече ОПЕК могут обсудить сокращение добычи нефти на уровне до 5%

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Предметом обсуждения на планируемой в феврале ОПЕК встрече с представителями других нефтедобывающих государств может стать вопрос сокращения производства нефти каждой из добывающих стран на уровне до 5%, но для этого нужно общее согласие.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава минэнерго РФ Александр Новак.

"На самом деле, когда мы еще на предыдущих встречах, консультациях обсуждали, речь шла в целом не об РФ, а в целом о странах, которые занимаются добычей и экспортом нефти. Именно примерно такие параметры и звучали - о сокращении добычи каждой из стран до 5%", - сказал журналистам Новак, отвечая на вопрос о том, действительно ли Саудовская Аравия предлагала РФ сократить добычу на 5%.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как технически РФ может обеспечить снижение добычи, глава минэнерго подчеркнул, что нужно обсудить вопрос, в принципе, учитывая тот факт, будут ли готовы страны, входящие и не входящие в ОПЕК, пойти на этот шаг.