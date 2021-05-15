В Туркменистане будет построен третий нефтеналивной причал

На Кенарском предприятии по хранению и отгрузке нефтепродуктов Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) будет построен третий нефтеналивной причал

На Кенарском предприятии по хранению и отгрузке нефтепродуктов Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) будет построен третий нефтеналивной причал.

Как передает местное бюро Report, об этом на выездном заседании правительства в городе Туркменбаши рассказал вице-премьер Шахым Абдрахманов, курирующий топливно-энергетический комплекс.

В отчете вице-премьера было отмечено, что в целях реализации данного проекта, предусматривающего выполнение работ по углублению морского дна, проведен международный тендер. Сдать объект в эксплуатацию намечено через 30 месяцев после заключения контракта с подрядной компанией.

В настоящее время у ТКНПЗ на побережье Каспия имеются два нефтеналивных причала для нефтяных танкеров, которые были построены, соответственно, в 1965 и 1966 годах. После сооружения нового причала будет проведен их капитальный ремонт.