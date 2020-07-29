На TAP завершены сварочные работы

Соединен 878-километровый участок между Трансанатолийским газопроводом (TANAP) и приемным терминалом в Италии

В рамках строительства Трансадриатического газопровода (TAP), предусматривающего транспортировку природного газа из азербайджанского сектора Каспия в Европу, завершены последние сварочные работы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление консорциума TAP.

Тем самым соединен 878-километровый участок между Трансанатолийским газопроводом (TANAP) и приемным терминалом в Италии.

Отметим, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Консорциум "Шахдениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в 2020 году.