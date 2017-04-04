На TAP пришлось 40% всего объема иностранных инвестиций в Албанию

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ На проект Трансадриатического трубопровода (TAP) пришлось 40% всего объема прямых иностранных инвестиций в Албанию в 2016 году.

Как сообщает Report, по данным Центрального банка Албании, в 2016 году объем иностранных инвестиций составил 983 млн евро, что является рекордным показателем. В прошлом году объем прямых иностранных инвестиций в экономику Албании увеличился на 10% по сравнению с предыдущим. Самый высокий уровень иностранных инвестиций был зафиксирован в третьем квартале. В этот период объем прямых иностранных инвестиций составил 303 млн евро.

Отметим, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

Строительство албанского участка трубопровода началось в 2016 году. Общий объем инвестиций в Албанию в рамках ТАР запланирован в объеме 1,5 млрд евро. В этом году ожидаются инвестиции на 400-450 млн евро.