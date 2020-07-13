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На Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива топлива

На Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива топлива Топливо попало в безымянное озеро площадью 600 кв. м
Энергетика
13 июля 2020 г. 09:32
На Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива топлива

Режим ЧС ввели в поселке Тухард Таймырского района Красноярского края после разлива более 40 тонн авиационного топлива и попадания его в безымянное озеро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении администрации района.

В администрации уточняют, что топливо попало в безымянное озеро площадью 600 кв. м.

Всего, по данным районных властей, утечка составила 44 тонны. "Разлив топлива локализован, распространения нет. В ручье, соединяющем два озера, установлены три боновых заграждения", - отмечается сообщении. Попадания топлива в реку Большая Хета не зафиксировано.

Разгерметизация трубопровода компании "Норильсктрансгаз" произошла 12 июля около 07:15 мск. В Росморречфлоте ТАСС сообщили, что в акваторию Большой Хеты топливо не попало, прорыв произошел, предположительно, в середине четырехкилометрового трубопровода, по которому топливо перекачивалось от причала к резервуару. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ).

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