На ряде территорий Абшеронского района не будет света
Энергетика
- 10 января, 2026
- 09:13
На ряде территорий Абшеронского района не будет света.
Об этом Report сообщили в "Азеришыг".
В связи с ремонтными работами с 09:00 до 15:00 возникнут ограничения в подаче электроэнергии в Хырдалане на улицах Гаджи Зейналабдина Тагиева, Мехди Гусейна, в поселке Мушвиг, части поселка 28 мая и вокруг Сумгайытской дороги.
После завершения ремонтных работ эти территории будут обеспечены более качественной электроэнергией.
