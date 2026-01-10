Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Энергетика
    • 10 января, 2026
    • 09:13
    На ряде территорий Абшеронского района не будет света.

    Об этом Report сообщили в "Азеришыг".

    В связи с ремонтными работами с 09:00 до 15:00 возникнут ограничения в подаче электроэнергии в Хырдалане на улицах Гаджи Зейналабдина Тагиева, Мехди Гусейна, в поселке Мушвиг, части поселка 28 мая и вокруг Сумгайытской дороги.

    После завершения ремонтных работ эти территории будут обеспечены более качественной электроэнергией.

    Abşeron rayonunun bir sıra ərazilərində işıq olmayacaq

