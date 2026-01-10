На ряде территорий Абшеронского района не будет света.

Об этом Report сообщили в "Азеришыг".

В связи с ремонтными работами с 09:00 до 15:00 возникнут ограничения в подаче электроэнергии в Хырдалане на улицах Гаджи Зейналабдина Тагиева, Мехди Гусейна, в поселке Мушвиг, части поселка 28 мая и вокруг Сумгайытской дороги.

После завершения ремонтных работ эти территории будут обеспечены более качественной электроэнергией.