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    На ремонт электростанций "Бакы", "Астара" и "Еникенд" выделено 12 млн манатов

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об осуществлении мер, направленных на усовершенствование малых и средних электростанций.

    Как сообщает Report, распоряжение преследует цель повышения реальной генерационной мощности малых и средних электростанций, играющих важную роль в снабжении электроэнергией инфраструктурных объектов и объектов предпринимательства в городе Баку и регионах и обеспечения их стабильной деятельности.  

    Согласно распоряжению, в целях проведения ремонтно-восстановительных работ на электростанциях "Бакы", "Астара" и "Еникенд" и закупки необходимого оборудования из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу Азерэнержи" для увеличения уставного капитала первоначально выделено 12 млн манатов.

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