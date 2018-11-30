На ремонт электростанций "Бакы", "Астара" и "Еникенд" выделено 12 млн манатов

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об осуществлении мер, направленных на усовершенствование малых и средних электростанций.

Как сообщает Report, распоряжение преследует цель повышения реальной генерационной мощности малых и средних электростанций, играющих важную роль в снабжении электроэнергией инфраструктурных объектов и объектов предпринимательства в городе Баку и регионах и обеспечения их стабильной деятельности.

Согласно распоряжению, в целях проведения ремонтно-восстановительных работ на электростанциях "Бакы", "Астара" и "Еникенд" и закупки необходимого оборудования из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу Азерэнержи" для увеличения уставного капитала первоначально выделено 12 млн манатов.