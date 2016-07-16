​На проект завода STAR уже потрачено 4 млрд. долларов

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ На сегодняшний день выполнено 70% работ на нефтеперерабатывающем заводе Star Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), строящемся на полуострове Petkim в регионе Алиага турецкого города Измир. Общая стоимость проекта составляет 5,6 млрд. долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил турецкой газете Hürriyet начальник Управления инвестиций SOCAR Вагиф Алиев.

По его словам, до сегодняшнего дня в нефтеперерабатывающий завод инвестировано 4 млрд. долларов.

В.Алиев отметил, что после приватизации Petkim Petrokimya Holdinq A.Ş в 2008 году, помимо стоимости приватизации, в холдинг ежегодно вкладывается 100 млн. долларов. Он также отметил, что общая сумма инвестиций в Турцию, включая Трансанатолийский трубопровод (TANAP), составит 20 млрд. долларов.

Отметим, что фундамент нефтеперерабатывающего завода Star был заложен 25 октября 2011 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. Мощность завода составит 10 млн. тонн сырой нефти в год. Завод планируется сдать в эксплуатацию в марте 2018 года.

На проведенном 30 мая 2008 года аукционе SOCAR/Turcas Enerji A.Ş. приобрел 51%-ный пакет акций Petkim Holding за 2,04 млрд. долларов. 30 марта 2012 года SOCAR Turkey Enerji A.Ş и SOCAR International DMCC OGG приватизировали еще 10,32% акций нефтехимического холдинга Petkim. Еще 5% акций куплено на бирже. Дополнительно приобретенная доля (15%) продается и покупается в зависимости от конъюнктуры рынка. Руководство SOCAR заявило, что компания никогда не снизит долю в холдинге ниже 51%.