На проект “Шахдениз” потрачено 948 млн долларов в первом квартале года

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Консорциум “Шахдениз” в первом квартале года потратил на работы по проекту 948 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, операционные расходы на проект составили 113 млн долларов, капитальные расходы – 835 млн долларов. Объем расходов на проект в первом квартале сократился на 9%.

Большая часть капитальных расходов относится к проекту "Шахдениз-2".

Напомним, что месторождение "Шахдениз" расположено в 70 км юго-восточнее Баку, в шельфовой зоне Каспия на глубине 50-500 м. Запасы месторождения оцениваются в 1,2 трлн кубометров. Месторождение считается одним из самых крупнейших газовых и газоконденсатных месторождений в мире.

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года. Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).