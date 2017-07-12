На приэстакадной площадке № 410 начался капитальный ремонт

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Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Трест "Нефтгазтикинти" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по заказу ПО "Азнефть" начал капитальный ремонт приэстакадной площадки № 410, эксплуатируемой НГДУ им. Н.Нариманова.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в рамках работ по обеспечению более качественной эксплуатации площадки планируется забить 46 свай различного размера, установить 5 металлических пластин общим весом 150 тонн.

По проекту ожидается капитальный ремонт площади в 1000 квадратных метров. Все работы ведутся в соответствии с современными требованиями по безопасности и охране труда.