На портале человеческих ресурсов SOCAR прошли регистрацию 3,7 тысяч человек

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ На портале человеческих ресурсов Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в целом прошли регистрацию 3 741 человек. Об этом Report сообщили в пресс-службе SOCAR.

По сведению ГНКАР, для обеспечения более эффективного использования портала, начиная с сентября 2014 года 1533 человек из структурных подразделений, находящихся в непосредственном подчинении компании, прошли тренинги и получили необходимую информацию о портале. В течение дня портал посещают более 2000 человек. Наряду с существующими услугами на портале человеческих ресурсов планируется открыть раздел электронной библиотеки и электронного обучения. С помощью раздела электронного обучения наряду с общими тренингами по управлению, защите труда и технике безопасности, предусмотренных для всех сотрудников SOCAR, планируется проводить специфические тренинги, относящиеся к различным областям. Сотрудники будут иметь возможность не только получать новые знания посредством электронного обучения, но также проверять усвоение этих знаний с помощью пробного тестирования. Сотрудники, прошедшие пробное тестирование, будут приглашены на основной тестовый экзамен в Департамент человеческих ресурсов.

Напомним, что портал человеческих ресурсов SOCAR, разработанный с целью повышения качества услуг, оказываемых сотрудникам, и прозрачности в этой области, уже сдан в пользование.