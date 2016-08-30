На платформе месторождения "Азери" будут приостановлены работы

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ К концу IV квартала этого года одна из платформ “Азери” блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) будет остановлена в связи с проведением плановых ремонтных работ.

Как передает Report, об этом сказал журналистам вице-президент компании BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.

По словам Б.Асланбейли, ремонтные работы не повлияют на объем среднесуточной добычи: “В прошлом полугодии объем среднесуточной добычи составил 655 тыс. баррелей. Мы намерены сохранить этот показатель. Естественно, это не повлияет на годовые показатели добычи".

"Сейчас идут переговоры с SOCAR. Естественно, это включено в годовую программу расходов. В конце III квартала будет дана информация в прессе”, - сказал представитель компании.