На платформе “Глубоководный Гюнешли” пропал человек

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня утром пропал без вести один из работников бурового подрядчика платформы “Глубоководный Гюнешли” блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Об этом сообщает Report со ссылкой на оператора проекта - компанию BP-Azerbaijan.

Подробности происшествия расследуются: “BP мобилизовал особую группу и предпринимает все меры для поиска пропавшего лица. Также мобилизованы ресурсы по поиску и спасению в Каспийском море".

"Члены семьи пропавшего лица и соответствующие правительственные органы проинформированы о событии. BP тесно работает с правительственными органами в этом направлении", - говорится в информации.