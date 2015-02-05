​На "Нефтяных камнях" приступили к бурению новой скважины

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ На платформе 418 А месторождения "Нефтяные камни" в скважине №2 633 начато бурение новой скважины. Об этом агентству Report сообщили из пресс-службы Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Проектная глубина скважины, бурение которой осуществляется Управлением морского бурения "Нефтяные камни" Треста комплексных буровых работ, составит 1 250 метров.

По подсчетам геологов, из пробуренной скважины в сутки будет добываться 10 тонн нефти.