На морском терминале КТК произошел разлив нефти

На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) при грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация, в результате которой некоторое количество нефти вышло на поверхность моря.

Об этом казахстанское бюро Report сообщает со ссылкой на КТК.

По информации, объем разлива нефти уточняется, ведется сбор нефтяной эмульсии

"Жертв и пострадавших нет, угроза возгорания отсутствует. Причины произошедшего устанавливаются", - отмечается в сообщении.

В связи с инцидентом, ВПУ КТК-2 выведен из эксплуатации на неопределенный срок.