На морском терминале КТК произошел разлив нефти
Энергетика
- 29 августа, 2025
- 18:08
На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) при грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация, в результате которой некоторое количество нефти вышло на поверхность моря.
Об этом казахстанское бюро Report сообщает со ссылкой на КТК.
По информации, объем разлива нефти уточняется, ведется сбор нефтяной эмульсии
"Жертв и пострадавших нет, угроза возгорания отсутствует. Причины произошедшего устанавливаются", - отмечается в сообщении.
В связи с инцидентом, ВПУ КТК-2 выведен из эксплуатации на неопределенный срок.
Последние новости
19:30
В Армении по обвинению в шпионаже арестована сотрудница МИДВ регионе
19:27
Венгрия не поддержала заявление ЕС, осуждающее ракетные удары РФ по КиевуДругие страны
19:23
Турция назначила нового главу Служебной группы в АзербайджанеВнутренняя политика
19:22
Антикоррупционный комитет Армении проводит обыски в квартирах и офисах судейВ регионе
19:18
USAID официально перешел в режим ликвидацииДругие страны
19:10
В Дагестане произошел взрыв на автозаправке, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНОВ регионе
19:03
Азербайджан готовит серию высокоуровневых визитов в МалайзиюБизнес
19:00
Франция и Германия предоставят Украине больше средств ПВОДругие страны
18:42