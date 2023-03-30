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На морских объектах SOCAR усилены меры безопасности

На морских объектах SOCAR усилены меры безопасности В связи с резким изменением погодных условий с утренних часов 30 марта до вечера 1 апреля на морских объектах Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) были усилены меры безопасности.
Энергетика
30 марта 2023 г. 10:46
На морских объектах SOCAR усилены меры безопасности

В связи с резким изменением погодных условий с утренних часов 30 марта до вечера 1 апреля на морских объектах Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) были усилены меры безопасности.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

"Работы на производственных участках, которые могут представлять опасность при такой погоде, максимально ограничены", - говорится в сообщении.

Отметим, что по информации Национальной службы гидрометеорологии, с 30 марта по 1 апреля на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, сильный ветер, дожди и грозы.

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Версия на английском языке Security measures strengthened at SOCAR offshore facilities
Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın dəniz obyektlərində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib

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