На морских объектах SOCAR усилены меры безопасности

В связи с резким изменением погодных условий с утренних часов 30 марта до вечера 1 апреля на морских объектах Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) были усилены меры безопасности.

В связи с резким изменением погодных условий с утренних часов 30 марта до вечера 1 апреля на морских объектах Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) были усилены меры безопасности.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

"Работы на производственных участках, которые могут представлять опасность при такой погоде, максимально ограничены", - говорится в сообщении.

Отметим, что по информации Национальной службы гидрометеорологии, с 30 марта по 1 апреля на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, сильный ветер, дожди и грозы.