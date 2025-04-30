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На мировых рынках нефть подешевела более чем на 1%

На мировых рынках нефть подешевела более чем на 1% Мировые цены на нефть в среду утром снижаются более чем на 1% после выхода статистики Американского института нефти (API) по росту объема запасов этого вида сырья в США.
Энергетика
30 апреля 2025 г. 09:09
На мировых рынках нефть подешевела более чем на 1%

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются более чем на 1% после выхода статистики Американского института нефти (API) по росту объема запасов этого вида сырья в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опустились на 1,22%, до $62,51 за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,36%, до $59,6.

В ночь на среду API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 25 апреля выросли на 3,76 млн баррелей.

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Версия на английском языке Oil prices fall by over 1% on global markets

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