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    На мировом рынке нефть марки WTI подорожала, а Brent подешевела

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 66 долларов/баррель

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 0,12% или 0,07 долларов и составила 57,06  долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдалось снижение, она подешевела на 0,29% или 0,19 долларов и составила 64,64 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 66 долларов/баррель.

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