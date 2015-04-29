На мировом рынке нефть марки WTI подорожала, а Brent подешевела

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 0,12% или 0,07 долларов и составила 57,06 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдалось снижение, она подешевела на 0,29% или 0,19 долларов и составила 64,64 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 66 долларов/баррель.