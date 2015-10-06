​На международной энергетической конференции в Лондоне обсуждается влияние снижения цен на нефть на глобальную экономику

Лондон. 6 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Лондоне начала работу конференция "Нефть и деньги" (Oil & Money 2015).

Как сообщает сотрудник Report, на конференции, организованной Energy Intelligence и International New York Times, принимают участие свыше 500 представителей из 43 стран мира.

На двухдневной конференции выступают представители ExxonMobile, "Газпрома", Goldman Sach и других международных инвестиционных организаций. Обсуждения касаются вопросов снижения цен на нефть, начиная с ноября 2014 года, и влияния этого снижения на глобальную экономику.

Выступивший на конференции президент Chevron по операциям в Африке и Латинской Америке Али Мошири (Ali Moshiri) сказал, что при цене на нефть на уровне 40-50 долларов, глубоководная добыча оценивается в 70-80 долларов.

Президент Riverstone Holdings Марк Дж. Папа отметил сокращение объемов добычи нефти в Америке: "Начиная с января, добыча нефти в США сократилась до 700 тыс. баррелей в сутки. Естественно, это связано с падением цен на нефть. Я считаю, что для повышения объемов добычи в США баррель нефти должен стоить 80 долларов. Цена на сланцевую нефть на уровне 75 долларов на сегодняшний день является приемлемой, в то время как 45 долларов - это слишком маленькая цена, 95 долларов - слишком высокая".

Отметим, что конференция организуется ежегодно, начиная с 1980 года, и собирает ключевых представителей нефтегазовой промышленности.