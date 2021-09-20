C месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" добыто 4 млрд баррелей нефти

18 сентября 2021 года на нефтяном месторождения Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) было добыто 4 миллиарда баррелей нефти.

BP Azerbaijan заявила, что общая добыча нефти с блока нефтяных месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) с начала его разработки достигла 4 миллиарда баррелей к 18 сентября.

Об этом передает Report со ссылкой на официальное сообщение BP.

Добытая с АЧГ нефть была транспортирована по экспортным трубопроводам "Баку-Тбилиси-Джейхан" (БТД) и частично по западному маршруту "Баку-Супса". На сегодняшний день БТД перевез около 3,7 миллиарда баррелей нефти в основном с АЧГ, она с помощью 4847 танкеров доставлена на мировые рынки.

Гэри Джонс, региональный президент BP в Азербайджане, Грузии и Турции, сказал: “Это значимая веха, которая еще раз демонстрирует, что АЧГ является месторождением мирового класса. Как оператор проекта, мы гордимся реализацией проекта, которая будет продолжаться в течение десятилетий. Добыча на месторождении началась с платформы "Чираг" 7 ноября 1997 года. Теперь, 24 года спустя, объединенный семью современными высокотехнологичными платформами, "Чираг" все еще продолжает играть большую роль в безопасной, эффективной и надежной поставке продукции АЧГ на мировые рынки".

Сегодня Азербайджан отмечает 27-ю годовщину подписания "Контракта века", который является важным днем в новой истории страны, отмечаемым как День нефтяников, отметил Джонс. И достижение общего объема добычи в 4 миллиарда баррелей - замечательный подарок от АЧГ к нему тому дню.

АЧГ превратила Каспий в один из ведущих районов производства энергоносителей и технологически продвинутых регионов по добыче нефти и газа в мире, подчеркнул региональный глава BP.