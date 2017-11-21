На месторождении "Западный Абшерон" введены в эксплуатацию новые скважины

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В эксплуатационный фонд приняты три новых скважины, пробуренные по заказу НГДУ "Абшероннефть" ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на "Азнефть", в эксплуатацию введены скважины №33, 34 и 36 стационарной морской платформы №20 месторождения "Западная Абшерон".

Суточный дебит скважины №33 с интервала 718-633 м составит 12 тонн нефти, скважины №34 с интервала 712-639 м – 15 тонн нефти, скважины №36 с интервала 747-664 м - 15 тонн нефти.

Эксплуатация всех трех скважин осуществляется НГДУ "Абшероннефть" ПО "Азнефть".