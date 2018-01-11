На месторождении "Бибиэйбат" добыто почти 193 млн тонн нефти

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Баку. 11 января. REPORT.AZ/ С начала разработки и до 1 января 2018 года на месторождении "Бибиэйбат" добыто 192 702,8 тыс. тонн нефти, 14 419,746 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на газету "Ики сахиль", об этом заявил глава нефтегазодобывающем управлении "Бибиэйбатнефть" ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Фахри Хагвердиев: "По данным на 1 января 2018 года, на месторождении пробурено 3 827 скважин (3 582 эксплуатационных, 245 разведочных). Эксплуатационный фонд включает 583 скважины, из них 572 действующих, 11 неактивных. Ежесуточно добывается 331,3 тонны нефти, 49,3 тыс. кубометров газа".

Ф.Хагвердиев отметил, что в декабре 2017 года НГДУ перевыполнил план на 6,9%, добыв 10 270 тонн нефти против запланированных 9 605 тонн нефти. "План по добыче газа перевыполнен на 33,9% - 1 527 тыс. кубометров против 1 140 тыс. В общей сложности в 2017 году добыто 120 206 тонн нефти против плана в 113 тыс. тонн, т. е. на 6,4% или 7 206 тонн больше запланированных объемов. Кроме того, добыто 17 039 тыс. кубометров газа против запланированных 13 400 тыс. кубометров. Годовой план по добыче газа выполнен на 127,2%", - подчеркнул он.

Следует отметить, что разработка сухопутной части месторождения была начата в 1873 году, а освоение морского участка началось в 1938 году. С 1947 года начался процесс закачки воды в пласты.