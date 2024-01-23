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На месторождении АЧГ стартует масштабная программа сейсмических исследований

На месторождении АЧГ стартует масштабная программа сейсмических исследований На месторождении ”Азери-Чыраг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ) стартовала программа сейсмических исследований, которые проводятся с помощью новых четырехмерных (4D) донных установок высокого разрешения.
Энергетика
23 января 2024 г. 14:16
На месторождении АЧГ стартует масштабная программа сейсмических исследований

На месторождении ”Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ) стартовала программа сейсмических исследований, которые проводятся с помощью современных четырехмерных (4D) донных установок высокого разрешения.

Об этом Report сообщили в компании BP-Azerbaijan, оператора проекта разработки месторождения АЧГ.

С точки зрения территории охвата исследования, общей стоимости и продолжительности работ этот проект станет крупнейшей программой сбора сейсмических данных, которую BP когда-либо проводила в мире.

Общая стоимость программы составит около 370 млн долларов США, а срок ее реализации - пять лет (с 2024 по 2028 год).

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Версия на азербайджанском языке AÇG yatağında irihəcmli seysmik tədqiqat proqramı başlanır

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