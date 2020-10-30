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На мероприятии ЕС был дан ответ на провокацию Армении

На мероприятии ЕС был дан ответ на провокацию Армении Завотделом Минэнергетики Отель Гусейнов выразил решительный протест в связи с попыткой армянской стороны распространить дезинформацию и призвал организаторов не допускать подобных провокаций
Энергетика
30 октября 2020 г. 15:48
На мероприятии ЕС был дан ответ на провокацию Армении

В рамках инициативы Европейского союза “Восточное партнерство" состоялась 5-я Энергетическая панель в формате онлайн-видеоконференции.

Как сообщили Report в Министерстве энергетики Азербайджана, на мероприятии обсуждались ожидания от стран Восточного партнерства по ежедневным приоритетам энергетического сотрудничества на период после 2020 года, вопросы развития отраслей возобновляемых источников энергии и сжиженного природного газа.

На заседании представитель Армении, выйдя за рамки повестки мероприятия, в целях провокации сделал лживые заявления об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, попытался обмануть участников мероприятия, оправдать оккупационную политику Армении и представить эту страну в качестве пострадавшей.

Модератор панели, глава отдела международных отношений и расширения Генерального директората по энергетике Европейской комиссии Энн-Шарлотт Бурновиль, отметила, что это не платформа для обсуждения конфликтов, а цель мероприятия в том, чтобы собрать экспертов по энергетике и обсудить повестку дня.

Завотделом министерства энергетики Отель Гусейнов перед началом выступления выразил решительный протест в связи с попыткой армянской стороны распространить дезинформацию и призвал организаторов не допускать подобных провокаций. Он проинформировал участников мероприятия о том, что в результате обстрела баллистическими ракетами и запрещенными боеприпасами азербайджанских городов и сел, расположенных вдали от боевых действий, есть многочисленные погибшие и раненые среди гражданского населения, в то же время Армения нацелена на энергетическую инфраструктуру Азербайджана.

Отель Гусейнов также отметил, что подобные провокационные выступления армянской стороны мешают обсуждению вопросов повестки дня и ходу мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Aİ-nin tədbirində Ermənistanın provokasiyasına cavab verildi

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