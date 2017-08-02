На Каспии капитально отремонтированы аварийные гидротехнические установки

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В целях повышения эффективности добывающих скважин, обеспечения безопасности технологического оборудования, принадлежащих ПО "Азнефть" SOCAR, завершен капитальный ремонт на приэстакадных площадках и стационарных морских основаниях на месторождениях "Сангачал-Дяниз-Хяря-Зиря" и "8 марта", эксплуатируемых НГДУ имени Н.Нариманова.

Об этом сообщили Report в SOCAR.

В сообщении говорится, что ремонтные работы были завершены своевременно и качественно. По заказу ПО забиты 56 укрепительных свай и установлены 6 металлических пластин на приэстакадной площадке №682 месторождения "Сангачал-Дяниз-Хяря-Зиря". На площадке установлены перила протяженностью 148 м, заменены на новые 10 осветительных опор.

На стационарном морском основании №566 установлены 2 металлические пластины, 2 посадочных площадки заменены на новые. На площадке установлены перила протяженностью 240 м и 1 пешеходный мост, заменены на новые 23 осветительные опоры.