На этилен-полиэтиленовом заводе завершено 36% работ по модернизации и реконструкции

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ На этилен-полиэтиленовом заводе Производственного объединения "Азерикимья" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) завершено 36% работ по модернизации и реконструкции.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора "Азерикимья" по инвестициям и развитию Орхан Джафаров на Международной конференции "Нефть и газ Каспия".

"По состоянию на конец апреля выполнено 36% работ по реконструкции и модернизации этилен-полиэтиленового завода. Инженерные работы завершены на 90,1%, закупки - 49,6%, строительство - 15,7%. Все необходимое оборудование будет доставлено на территорию до октября", - сказал он.

По его словам, завод будет полностью введен в эксплуатацию в первом квартале 2020 года после реконструкции и модернизации: "В рамках проекта реконструкции и модернизации в ноябре 2016 года был подписан договор EPC (Инжиниринг, проектирование, строительство). Первые модернизированные установки были запущены в 2017 году. В 2018-2019 годах установки будут построены и установлены. В целом, завод будет полностью введен в эксплуатацию после завершения модернизации и реконструкции в первом квартале 2020 года".

О.Джафаров отметил, что после реализации проекта объем производства этилена будет увеличен со 100-105 тыс. до 192 тыс. тонн в год, а ежегодное производство пропилена достигнет 187 тыс. с 50-55 тыс. тонн.