​На Бакинской электростанции в прошлом месяце было выработано 45 млн. кВт/ч электроэнергии

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ На Бакинской электростанции в сентябре этого года было выработано около 45 млн. кВт/ч электроэнергии.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерэнержи".

По информации, за 9 месяцев нынешнего года эта цифра составила свыше 383,9 млн. кВт/ч электроэнергии.

В том числе за отчетный период завершен капитальный ремонт одного агрегата и продолжается аналогичная работа на двух агрегатах.

Напомним, что Бакинская электростанция общей мощностью 105 МВт состоит из 12 агрегатов.