    На Аляске опрокинулась одна из крупнейших наземных буровых установок в Северной Америке

    Энергетика
    • 24 января, 2026
    • 12:33
    На Аляске (США) во время транспортировки по ледовой дороге опрокинулась буровая установка Doyon 26 - одна из крупнейших мобильных наземных буровых установок в Северной Америке.

    Как передает Report, об этом сообщил в субботу губернатор Аляски Майк Данливи в соцсети X.

    "Мне сообщили, что буровая установка Doyon 26 опрокинулась во время перемещения, и я связался с руководством ConocoPhillips. Произошло небольшое возгорание, однако, по предварительным данным, ущерб окружающей среде минимален, нефтяная инфраструктура и объекты не пострадали", - написал он.

    По словам Данливи, на место происшествия прибыла группа специалистов, в настоящее время разрабатывается план по подъему установки.

    "Мы узнаем больше по мере оценки ситуации", - отметил губернатор.

    Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел вечером 23 января.

    Буровая установка весит более 4,5 тыс. тонн и предназначена для бурения на экстремально больших расстояниях в суровых арктических условиях. Установка была создана в рамках сотрудничества Doyon Drilling и ConocoPhillips, начавшегося в 2011 году, прибыла на Северный склон в 2020 году и сыграла ключевую роль в ряде проектов, включая разработку месторождения Купарук.

    Alyaskada Şimali Amerikanın ən böyük yerüstü qazma qurğularından biri aşıb

