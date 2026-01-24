На Аляске опрокинулась одна из крупнейших наземных буровых установок в Северной Америке

На Аляске (США) во время транспортировки по ледовой дороге опрокинулась буровая установка Doyon 26 - одна из крупнейших мобильных наземных буровых установок в Северной Америке.

Как передает Report, об этом сообщил в субботу губернатор Аляски Майк Данливи в соцсети X.

"Мне сообщили, что буровая установка Doyon 26 опрокинулась во время перемещения, и я связался с руководством ConocoPhillips. Произошло небольшое возгорание, однако, по предварительным данным, ущерб окружающей среде минимален, нефтяная инфраструктура и объекты не пострадали", - написал он.

По словам Данливи, на место происшествия прибыла группа специалистов, в настоящее время разрабатывается план по подъему установки.

"Мы узнаем больше по мере оценки ситуации", - отметил губернатор.

Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел вечером 23 января.

Буровая установка весит более 4,5 тыс. тонн и предназначена для бурения на экстремально больших расстояниях в суровых арктических условиях. Установка была создана в рамках сотрудничества Doyon Drilling и ConocoPhillips, начавшегося в 2011 году, прибыла на Северный склон в 2020 году и сыграла ключевую роль в ряде проектов, включая разработку месторождения Купарук.