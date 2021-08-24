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На АЧГ и "Шахдениз" добыто более 569 млн тонн нефти

На АЧГ и "Шахдениз" добыто более 569 млн тонн нефти С момента ввода в эксплуатацию блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, по 1 августа этого года было добыто более 569 млн тонн нефти (вместе с
Энергетика
24 августа 2021 г. 11:47
На АЧГ и Шахдениз добыто более 569 млн тонн нефти

С момента ввода в эксплуатацию блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, по 1 августа этого года было добыто более 569 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Минэнерго касательно добычи нефти и газа в стране за январь-июль текущего года.

Согласно информации, с АЧГ добыто 537 млн тонн сырой нефти, а с "Шахдениз" - около 32 млн тонн конденсата.

С момента ввода в эксплуатацию месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз" по 1 августа текущего года на экспорт направлено около 569 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

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Версия на английском языке ACG, Shah Deniz extract 569 million tons of oil 
Версия на азербайджанском языке AÇG və “Şahdəniz”dən 569 mln tondan çox neft hasil edilib

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