На АЧГ и "Шахдениз" добыто более 569 млн тонн нефти

С момента ввода в эксплуатацию блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, по 1 августа этого года было добыто более 569 млн тонн нефти (вместе с

С момента ввода в эксплуатацию блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, по 1 августа этого года было добыто более 569 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Минэнерго касательно добычи нефти и газа в стране за январь-июль текущего года.

Согласно информации, с АЧГ добыто 537 млн тонн сырой нефти, а с "Шахдениз" - около 32 млн тонн конденсата.

С момента ввода в эксплуатацию месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз" по 1 августа текущего года на экспорт направлено около 569 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).