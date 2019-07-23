МВФ повысил прогноз цен на нефть

© Courtesy İmage https://report.az/storage/news/6dd4ee1119e6e8ebf337a750d16f5ec6/f7d4ea4a-4803-4c68-9f78-ae1505349619_292.jpg

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировых цен на нефть на 2019 и 2020 годы - на 6,4 и 4,9 доллара - до 65,52 и 63,88 доллара за баррель соответственно.

Как передает Report, об этом следует из июльского доклада Валютного фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO).

"Предполагаемая средняя цена барреля нефти была 68,33 доллара в 2018 году. Предполагаемая цена, основанная на рыночных фьючерсах, 65,52 доллара за баррель в 2019 году и 63,88 доллара за баррель в 2020 году", - говорится в докладе фонда.

В апрельском прогнозе фонд незначительно повысил прогноз средней цены на нефть - на 0,2 и 0,3 доллара, до 59,16 и 59,02 доллара за баррель на этот и следующий год.