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МВФ огласил прогнозы по добыче и экспорту нефти в Азербайджане

МВФ огласил прогнозы по добыче и экспорту нефти в Азербайджане По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), что среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2025 году составит 0,6 млн баррелей.
Энергетика
1 мая 2025 г. 11:42
МВФ огласил прогнозы по добыче и экспорту нефти в Азербайджане

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), что среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2025 году составит 0,6 млн баррелей.

Как передает Report со ссылкой на отчет МВФ по перспективам развития экономики Ближнего и Востока и Центральной Азии, в следующем году этот показатель сохранится на том же уровне - 0,6 млн баррелей.

Однако фонд ожидает, что в 2030 году среднесуточная добыча в Азербайджане снизится до 0,5 млн баррелей.

МВФ прогнозирует, что в текущем году среднесуточный объем экспорта азербайджанской нефти составит 0,5 млн баррелей. Этот показатель, по ожиданиям фонда, сохранится на том же уровне в 2026 году, но в 2030 году снизится до 0,4 млн баррелей.

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Версия на азербайджанском языке IMF Azərbaycanda neft hasilatı və ixracı ilə bağlı proqnozlarını açıqlayıb

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