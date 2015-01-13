Экс-экономист МВФ назвал причины падения цен на нефть

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Бывший главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф считает, что главной причиной снижения мировых цен на нефть стало замедление темпов роста экономики Китая, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Отметим, что с лета 2014 года стоимость нефти рухнула с 110 долларов за баррель до 45,6 долларов за баррель.

"Я вижу три причины этого падения. Исторически цены на нефть падали, когда западные страны скатывались в рецессию. В этот раз причина номер один - Китай, который не в рецессии, но темпы роста там замедляются", - пояснил Рогофф в интервью ТАСС.

Второй фактор, по его мнению, это масштабный технологический прорыв, "который мы видим на примере американских сланцевых проектов".

"И третье - радикальная переоценка перспектив нефтяного рынка на ближайшие десятилетия. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) значительно снизила прогнозы по ценам. Причины те же - экономика КНР замедляется, а новые технологии позволяют увеличить добычу", - заключил он.