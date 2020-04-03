​Мурад Гейдаров: Работы по TAP продолжаются с соблюдением норм

Работы по проекту Трансадриатического трубопровода (TAP) в Греции, Албании и Италии выполняются с соблюдением санитарных норм в связи с инфекцией COVID-19.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления TAP Мурад Гейдаров.

Он отметил, что в 2020 году планируется обеспечить первые поставки газа.

"Несмотря на трудности, связанные с изоляцией и карантином, в настоящее время работа продолжается на высоком уровне. В нынешней ситуации основным приоритетом является здоровье и безопасность работников, подрядчиков и субподрядчиков. К концу февраля 93,5% проекта TAP было завершено. В ближайшие недели и месяцы мы планируем доставить первый газ в Албанию, а затем в Италию. Здоровье людей, вовлеченных в проект, является нашим главным приоритетом", - сказал он.