Наверх

Мурад Гейдаров: Работы по TAP продолжаются с соблюдением норм

​Мурад Гейдаров: Работы по TAP продолжаются с соблюдением норм

42

Работы по проекту Трансадриатического трубопровода (TAP) в Греции, Албании и Италии выполняются с соблюдением санитарных норм в связи с инфекцией COVID-19.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления TAP Мурад Гейдаров.

Он отметил, что в 2020 году планируется обеспечить первые поставки газа.

"Несмотря на трудности, связанные с изоляцией и карантином, в настоящее время работа продолжается на высоком уровне. В нынешней ситуации основным приоритетом является здоровье и безопасность работников, подрядчиков и субподрядчиков. К концу февраля 93,5% проекта TAP было завершено. В ближайшие недели и месяцы мы планируем доставить первый газ в Албанию, а затем в Италию. Здоровье людей, вовлеченных в проект, является нашим главным приоритетом", - сказал он. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!