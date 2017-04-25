Мухтар Бабаев: В следующем году Азербайджан будет производить ежесуточно 2 тыс. тонн карбамида

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В следующем году Азербайджан будет производить ежесуточно 2 тыс. тонн карбамида.

Как передает Report, об этом сообщил президент ПО "Азерикимья" Мухтар Бабаев на проходящем в Баку Втором международном форуме SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".

По его словам, 80% продукции будет экспортироваться: "В настоящее время 50% производимой в Сумгайыте продукции экспортируется в Китай. Это осуществляется через порт Поти. К сожалению, сейчас мы не можем воспользоваться Шелковым путем".