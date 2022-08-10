Moody's повысило рейтинги SOCAR

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) повысило рейтинги Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) с Ba2 до Ba1, включая корпоративный семейный рейтинг (CFR) и приоритетный необеспеченный рейтинг.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) повысило рейтинги Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) с Ba2 до Ba1, включая корпоративный семейный рейтинг (CFR) и приоритетный необеспеченный рейтинг.

Как передает Report со ссылкой на агентство, одновременно Moody's повысило базовую кредитную оценку (BCA) SOCAR до ba3 с b1 и рейтинг вероятности дефолта (PDR) до Ba1-PD с Ba2-PD. Рейтинговое агентство также изменило прогноз компании с позитивного на стабильный.

"Сегодняшнее рейтинговое действие следует за повышением суверенного рейтинга Азербайджана до Ba1 с Ba2, которое было 5 августа и отражает сильные кредитные связи SOCAR с государством, а также ее значительную зависимость от операционной и макроэкономической среды Азербайджана", - говорится в сообщении.

Как отмечает Moody's, повышение рейтингов Азербайджана отражает повышение эффективности политики в последние годы, что выражается в улучшении финансового управления и повышении способности амортизировать будущие шоки: "Несмотря на пандемию, бюджетные показатели остаются высокими и улучшаются быстрее, чем ожидалось, благодаря разумному управлению бюджетом на фоне восстановления экономики и высоких цен на углеводороды".

Агентство Moody's ожидает, что антиинфляционные меры правительства и активная макроэкономическая политика Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сдержат инфляционные риски, усугубленные российско-украинским кризисом. В результате Moody's ожидает, что операционная и макроэкономическая среда для SOCAR постепенно улучшатся, поддерживая ее кредитоспособность.

"Рейтинг BCA и самостоятельное кредитное качество SOCAR поддерживаются ключевой ролью компании в нефтегазовом секторе Азербайджана и ее важностью для национальной экономики. Также учитываются устойчивые объемы добычи углеводородов SOCAR; ожидания Moody's, что показатели кредитоспособности SOCAR продолжат укрепляться в 2022 и 2023 годах на фоне роста цен на нефть и газ; адекватная ликвидность компании, подкрепленная значительными остатками денежных средств и скромными сроками погашения долга в течение следующих двух-трех лет (за исключением краткосрочной задолженности по торговой деятельности, которую компания постоянно пролонгирует); и его тесные связи с правительством Азербайджана, которое накопило значительные резервы и должно быть в состоянии оказать финансовую поддержку компании в случае необходимости", - говорится в сообщении.

Тем не менее, BCA SOCAR также принимает во внимание крупные торговые операции компании, которые снижают ее консолидированную маржу, увеличивают левередж за счет использования краткосрочного долга и ограничивают предсказуемость финансовых результатов из-за присущей этой деятельности волатильности; факторы управления, включая сложную организационную структуру Госнефтекомпании и умеренный риск рефинансирования в дочерней компании SOCAR Petkim Petrokimya Holding AS.

Стабильный прогноз по рейтингу SOCAR соответствует стабильному прогнозу по суверенному рейтингу Азербайджана и отражает мнение Moody's о том, что конкретные кредитные факторы компании, включая ее операционные и финансовые показатели, положение на рынке и ликвидность, будут оставаться соизмеримыми с ее рейтингом на устойчивой основе.

SOCAR - 100% государственная вертикально интегрированная национальная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Баку. Компания занимает монопольное положение в поставках нефтегазовых продуктов на внутренний рынок и является официальным представителем государства во всех нефтегазовых проектах в Азербайджане, в том числе во всех международных консорциумах. SOCAR имеет комплексное предложение, включающее сырую нефть и нефтепродукты, природный газ, продукты нефтепереработки, нефтесервисные услуги, а также продажи и дистрибуцию (включая трейдинг). Помимо Азербайджана, компания в основном работает в Швейцарии, Турции, ОАЭ и Грузии. В 2021 году выручка SOCAR составила 77,5 млрд манатов (45,6 млрд долларов США).