В Узбекистане запустили строительство объектов на $7 млрд

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал старт строительству 47 объектов в Каракалпакстане с совокупным объемом инвестиций в $7 млрд.

Как сообщает Report со ссылку на пресс-службу узбекистанского лидера, строительство будет осуществляться при участии иностранных партнеров.

"В рамках церемонии дан старт строительству 47 новых проектов на 7 миллиардов долларов, которые будут реализованы с участием зарубежных партнеров", - говорится в сообщении по итогам поездки Мирзиёева в регион на западе страны.

Перечень объектов охватывает проекты в области энергетики, промышленного производства, транспортной инфраструктуры, здравоохранения, цифровой экономики и сервисного сектора. В одном из районов автономной республики при содействии Саудовской Аравии вступила в активную стадию реализация ветровой электростанции мощностью 1,5 ГВт. При участии китайских партнёров ведётся работа над проектами по выпуску цифровой валюты и организации центров обработки данных для систем искусственного интеллекта на сумму около $2,3 млрд. На одном из месторождений планируется создание золотодобывающего предприятия стоимостью $20 млн.

Помимо этого, президент ввёл в эксплуатацию 11 новых объектов общей стоимостью $592 млн. В их числе - две ветровые электростанции суммарной мощностью 300 МВт, система накопления энергии мощностью 100 МВт, построенная при поддержке Саудовской Аравии клиника на 100 мест стоимостью $27 млн, а также ряд других сооружений.