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    Moody's понизило рейтинги «Газпрома» и «Роснефти»

    Moody's понизило рейтинги пяти российских энергогенерирующих компаний

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги ряда российских нефтегазовых компаний. Об этом сообщается на сайте агентства.

    В частности, речь идет о компаниях «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК, рейтинг которых понижен с Baa3 до спекулятивного Ba1 с негативным прогнозом.

    Агентство также понизило рейтинги еще нескольких нефинансовых компаний из других отраслей. Рейтинги МТС И «Мегафона » снижены с Bаа3 ДО Bа1.

    Рейтинги РЖД И ФПК снижены до Bа1 с Bаа3.

    Также Moody's понизило рейтинги «Уралкалия» и «Фосагро» до Bа1с Bаа3 с негативным прогнозом, отмечает Report со ссылкой на РБК.

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