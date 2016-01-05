Moody's: Мировые нефтегазовые компании сократят инвестиции в 2016 году минимум на 20-25%

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Мировые нефтяные и газовые компании будут сокращать капиталовложения в 2016 году на фоне сохранения низких цен на нефть.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, это прогнозируют эксперты международного рейтингового агентства Moody's.

Низкие цены на нефть и газ привели к сокращению денежных потоков и ликвидности, ухудшив и без того ограниченную финансовую гибкость нефтяных и газовых компаний, имеющих спекулятивные рейтинги, говорится в обзоре Moody's.

"Даже крупным, диверсифицированным компаниям с инвестиционными рейтингами придется столкнуться с ослаблением финансовой гибкости и увеличением финансового левереджа", - отмечают эксперты агентства.

Согласно прогнозу Moody's, инвестиции мировых нефтегазовых компаний в сегменте upstream (геологоразведка и добыча) в текущем году сократятся, по крайней мере, на 20-25%.

Согласно прогнозу, латиноамериканские нефтекомпании столкнутся с растущими рисками в плане рефинансирования в результате ослабления денежных потоков, также ожидается ухудшение кредитных показателей трех крупнейших нефтекомпаний Китая - China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation и China National Offshore Oil Corporation, по крайней мере, до 2017 года.