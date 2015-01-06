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    Moody's: экспортеры нефти сократят расходы на 40%

    Трудности в меньшей степени коснутся крупнейших компаний

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ По оценкам компании Moody's, компании, занимающиеся экспортом нефти, будут вынуждены в течение года сократить свои расходы на 30–40%, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    К таким мерам экспортеры будут вынуждены прибегнуть в случае, если цены на нефть останутся на низком уровне или продолжат падать.

    Трудности в меньшей степени коснутся крупнейших компаний, таких как Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes, однако в серьезной степени затронут малых игроков.

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