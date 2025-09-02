Moody's: Азербайджан становится региональным лидером по развитию ВИЭ

Растущий интерес иностранных инвесторов к сектору возобновляемой энергетики Азербайджана станет важным фактором в достижении целей правительства в этой сфере.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет международного рейтингового агентства Moody's.

Как отмечают авторы отчета, страны Центральной Азии и Кавказа в последние годы предприняли шаги для привлечения частных инвестиций в энергетический сектор. Среди ключевых мер - либерализация энергетических рынков, сокращение субсидий, разделение коммунальных предприятий на генерирующие, передающие и распределительные компании.

"Созданы независимые регулирующие органы и механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) со стандартизированными соглашениями о покупке электроэнергии. Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан предпринимают шаги по приведению тарифов на электроэнергию к уровню, обеспечивающему возмещение затрат. Узбекистан ставит целью полный переход на такую модель к 2027–2028 годам. Эти реформы позволили сформировать более конкурентные рынки и привлечь частный капитал, в результате чего Азербайджан и Узбекистан выделяются как региональные лидеры в развитии возобновляемых источников энергии", - говорится в отчете.

Moody"s напоминает, что Азербайджан во время подготовки к COP29 повысил целевой показатель по возобновляемым источникам энергии до 35,5% установленной мощности к 2030 году. В этой связи планируется ввод в эксплуатацию солнечных и ветровых проектов общей мощностью 2250 МВт.

Госкомпания "АзерЭнержи" намерена построить девять солнечных и ветровых электростанций суммарной мощностью 2 ГВт, а также новые гидроэлектростанции.

В отчете подчеркивается, что интерес иностранных инвесторов вносит весомый вклад в реализацию этих планов. Среди ключевых проектов называются солнечная электростанция "Шафаг" мощностью 240 МВт и с объемом инвестиций около 200 млн долларов, солнечная электростанция "Гарадаг" (230 МВт, 262 млн долларов), проект компании Masdar (ОАЭ) Mega мощностью 1 ГВт, ветровая электростанция Хызы-Абшерон (240 МВт, 345 млн долларов). Кроме того, компания ACWA Power (Саудовская Аравия) подписала соглашения о строительстве наземной ветровой электростанции мощностью 1 ГВт и морской ветровой электростанции на 1,5 ГВт, а также проектов по созданию систем хранения энергии и развитию зеленого водорода совместно с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR).