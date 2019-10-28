Замминистра: Естественная монополия в системе электро- и газоснабжения - оптимальный вариант

"Когда мы говорим о естественной монополии, мы имеем в виду систему, которая практикуется во всем мире и теоретически представляется наиболее подходящей моделью. На протяжении многих лет естественная монополия считалась наиболее оптимальной моделью для поставок электроэнергии и газа".

Об этом сообщил Report заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, комментируя предложение о ликвидации естественных монополий в сфере электроснабжения и газоснабжения.

По его словам, этот вопрос можно рассмотреть на примере железных дорог: "Если вы создадите конкуренцию на железной дороге, это создаст путаницу и увеличит себестоимость. То же самое продумывалось годами в области электроэнергии и газа. Но в последние годы мышление немного изменилось. В итоге пришли к тому, что в области распределения энергии и газа должна сохраняться естественная монополия. Наиболее эффективная деятельность осуществляется за счет естественной монополии. Но в сфере производства и поставок конкуренция допустима", - сказал Солтанов.