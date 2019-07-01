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Мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки на девять месяцев

Мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки

Страны - участники мониторингового комитета ОПЕК+ на заседании в понедельник высказались за продление договоренностей о сокращении добычи нефти на девять месяцев с июля. 

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили источники в ближневосточных делегациях.

"Все поддержали девять месяцев", - сказал один из собеседников. Другой подтвердил, что хотят рекомендовать продление на этот срок.

В мониторинговый комитет ОПЕК+ входят восемь стран, в том числе Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла, Ирак, ОАЭ, Алжир и Казахстан.

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