Мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки на девять месяцев

Страны - участники мониторингового комитета ОПЕК+ на заседании в понедельник высказались за продление договоренностей о сокращении добычи нефти на девять месяцев с июля.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили источники в ближневосточных делегациях.

"Все поддержали девять месяцев", - сказал один из собеседников. Другой подтвердил, что хотят рекомендовать продление на этот срок.

В мониторинговый комитет ОПЕК+ входят восемь стран, в том числе Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла, Ирак, ОАЭ, Алжир и Казахстан.