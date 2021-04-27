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Мониторинг ОПЕК+ повысил прогноз по дефициту на рынке нефти в 2021 году

Мониторинг ОПЕК+ повысил прогноз по дефициту на рынке нефти в 2021 году Также улучшен прогноз по росту мирового спроса
Энергетика
27 апреля 2021 г. 10:56
Мониторинг ОПЕК+ повысил прогноз по дефициту на рынке нефти в 2021 году

Баланс спроса и предложения на рынке нефти в 2021 году сложится в сторону дефицита последнего в объеме 1,2 млн баррелей в сутки, а не 0,8 млн баррелей в сутки, как ожидалось ранее.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе, который во вторник рассмотрит министерский мониторинговый комитет ОПЕК +.

Улучшен и прогноз по росту мирового спроса, с 5,9 млн баррелей в сутки в прошлом месяце до 6 млн баррелей в сутки. Спрос ожидается в объеме 96,5 млн баррелей в сутки. Всего ОПЕК+ рассматривает два сценария развития ситуации на рынке нефти, базовый и альтернативный, при котором влияние негативных факторов сильнее. Но даже в этом случае профицита на рынке нефти в этом году не ожидается, а спрос увеличится минимум на 4,6 млн баррелей в сутки.

Всего странам ОПЕК+ с мая 2020 года удалось сократить предложение нефти на рынке на 2,75 млрд баррелей, указывается в докладе. Однако, если бы все страны выполняли соглашение на 100%, то им бы удалось сократить предложение на 2,88 млрд баррелей.

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Версия на английском языке OPEC+ monitoring raises forecast for oil market deficit in 2021

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