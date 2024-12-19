Молдова увеличит закупки электроэнергии в Румынии по льготным ценам

Молдавский госимпортер Energocom (АО "Энергоком") и румынская Nuclearelectrica подписали соглашение на закупку в первом квартале 2025 года 100 МВт электроэнергии по льготной цене.

Молдавский госимпортер Energocom (АО "Энергоком") и румынская Nuclearelectrica подписали соглашение на закупку в первом квартале 2025 года 100 МВт электроэнергии по льготной цене.

Как передает Report, об этом сообщила молдавская компания.

"С 1 января по 31 марта Energocom купит у компании Nuclearelectrica, владеющей атомной электростанцией Чернаводэ, 100 МВт. Это в три раза больше, чем в декабре 2024 года, когда компания закупила 30 МВт", - говорится в сообщении.

По данным компании, цена на энергию Nuclearelectrica будет льготная. В соответствии с чрезвычайным постановлением правительства Румынии, с целью обеспечения конечных потребителей Молдовы цена поставок от Nuclearelectrica составляет 80 евро/МВт.ч.

В зимние месяцы объем электроэнергии, производимой на ТЭЦ в Кишиневе и Бельцах, покрывает 25-30% потребностей Правобережья Днестра, напомнил Energocom.

"Электроэнергия, законтрактованная с Nuclearelectrica, обеспечит больший объем надежной и непрерывной энергии, а также энергии, произведенной из возобновляемых источников, в зависимости от погодных условий. В часы пик потребности в электроэнергии удовлетворяют за счет энергии, покупаемой на румынской бирже OPCOM", - говорится в пресс-релизе.

Напомним, что 18 декабря госсекретарь Минэнерго Молдовы Константин Боросан заявил, что доля поставок электроэнергии с Молдавской ГРЭС (МГРЭС, Приднестровье) в структуре энергопотребления правобережной Молдавии снизилась до 31%.