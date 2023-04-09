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Молдова намерена диверсифицировать поставки газа с помощью Азербайджана

Молдова намерена диверсифицировать поставки газа с помощью Азербайджана Кишинев заинтересован в привлечении азербайджанских инвесторов и диверсификации источников поставок газа за счет Баку.
Энергетика
9 апреля 2023 г. 15:30
Молдова намерена диверсифицировать поставки газа с помощью Азербайджана

Кишинев заинтересован в привлечении азербайджанских инвесторов и диверсификации источников поставок газа за счет Баку.

Как передает Report, об этом написал в Telegram-канале вице-премьер и глава МИД Молдовы Нику Попеску.

Он провел встречу в Кишиневе с замминистра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым.

"Я подчеркнул заинтересованность Молдовы в привлечении как можно большего числа азербайджанских инвесторов в республику для внедрения совместных проектов. Наша страна заинтересована в диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа", - отметил Попеску.

Вице-премьер Молдовы высоко оценил результаты, достигнутые с момента установления молдавско-азербайджанских дипотношений, а также заявил об открытости Кишинева к развитию сотрудничества с Баку в энергетической, экономической и сельскохозяйственной сферах.

Кроме того, собеседники затронули тему взаимодействия Молдовы и Азербайджана в рамках международных и региональных организаций.

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