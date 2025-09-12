Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Молдова инвестиции в энергостратегию-2050 оценивает в 43 млрд евро

    Энергетика
    • 12 сентября, 2025
    • 16:07
    Молдова потребность в инвестициях на реализацию энергетической стратегии до 2050 года оценивает в 43 млрд евро.

    Как сообщает Report, энергостратегия-2050 была представлена сегодня, сообщают местные СМИ.

    Для реализации стратегии предполагаются инвестиции в размере 43 млрд евро в новые мощности по производству электроэнергии из возобновляемых источников, реконструкцию зданий и энергоэффективность, декарбонизацию и модернизацию центрального отопления, электрификацию и зеленую инфраструктуру в транспортном секторе, а также цифровизацию, водород, хранение и др. цели. 

    Министр энергетики Дорин Джунгиету сообщил, что Молдова стремится к достижению следующих целей: к 2050 году более 80% электроэнергии производилось на местном уровне из возобновляемых источников; установить 100 тыс. "умных" счетчиков в домохозяйствах страны к 2027 году.

    Кроме этого, в рамках стратегии планируется сокращение доли импорта энергоресурсов в структуре энергобаланса с 77% до 40% в 2050 году за счет снижения потребления углеводородов и полного отказа от угля к 2030 году.

    Планируется, что к 2050 году мощность собственной генерации в Молдове превысит 5 тыс. МВт, увеличившись в 2 раза по сравнению с имеющимися в настоящее время энергетическими источниками. Также предусмотрено увеличение мощности ветроэлектростанций в 12 раз, до 2,6 тыс. МВт.

     При этом не исключается строительство на территории Молдовы к 2050 году малого модульного реактора мощностью 300 МВт.

    Указывается, что достижение этих целей приведет к ежегодной экономии в 355 млн евро в 2030 году и более 1 млрд евро в 2050 году. Кроме этого, энергетический переход и реализация стратегии будут способствовать дополнительному росту ВВП примерно на 2 процентных пункта в год.

