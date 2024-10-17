MOL нацелена на сотрудничество с TPAO по проектам разведки и добычи в Каспийском регионе

Венгерская MOL рассчитывает на совместное участие с турецкой TPAO в проектах по разведке и добыче в Каспийском регионе.

Венгерская MOL рассчитывает на совместное участие с турецкой TPAO в проектах по разведке и добыче в Каспийском регионе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение венгерской компании в социальных сетях.

“MOL Group укрепляет свой международный портфель благодаря новому стратегическому партнерству. Мы подписали Меморандум о взаимопонимании с TPAO для взаимной поддержки в будущем в качестве стратегических партнеров в области разведки и добычи углеводородов”, - говорится в информации.

Компания отмечает, что данный документ соответствует долгосрочному плану MOL “Shape Tomorrow”.

“Наша цель заключается в том, чтобы удерживать ежесуточные объемы добычи на уровне не менее 90 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в течение следующих 5 лет. Поэтому наше подразделение по разведке и добыче сделает все возможное для дальнейшего укрепления своего международного портфеля”, - говорится в сообщении.

MOL подчеркивает, что компания стремится к установлению стратегических партнерских отношений, которые “помогают вносить свой вклад в безопасность и конкурентоспособность энергоснабжения Центральной и Восточной Европы”.

Исполнительный вице-президент MOL Group Жомбор Мартон в своей публикации в соцсетях пояснил , что подписанием Меморандума о взаимопонимании c TPAO, компании договорились вывести на новый уровень сотрудничество, которое успешно развивалось на протяжении многих лет в рамках совместных международных проектов.



"Мы договорились о потенциальном партнерстве в сфере геологоразведки в Турции и в дальнейших потенциальных проектах в других регионах: возможное совместное участие в проектах по разведке и добыче в Каспийском регионе, Северной Африке и на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Европе", - отметил он.

В настоящее время MOL и TPAO в Азербайджане являются акционерами проекта разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.